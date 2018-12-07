İş adamlarından şikayet eden Gürsel Tekin kendi söylediklerini unuttu

İstanbul Belediye Başkanlığı (İBB) için aday adayı olan Gürsel Tekin, isminin parti yönetimince aday adayı olarak telaffuz edilmemesine tepki gösterdi ve “Hakkaniyet istiyorum" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, isminin parti yönetimince aday adayı olarak telaffuz edilmemesine tepki gösterdi.

"Genel başkanımıza her şeyi bir kenara bırakıp kardeşlik hukukuna dayanarak bir ricam olacak. Hakkaniyet istiyorum" diyen Tekin, "İstanbul'da CHP örgütünün, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına, muhtarlara, kanaat önderlerine ve en çok güvendikleri en az üç ayrı şirkete kamuoyu yoklaması yaptırarak, bu yoklamalarda sonuç ne çıkarsa onu kabul edelim. Genel Başkanıma zaman zaman CEO'lar, iş insanlarını getiriyor olabilirler. O getirenlerin hiçbir tanesi Afgan, Karadeniz, Sultan, Filistin, Mevlana, Sülüntepe mahallelerini, Şam Sokağı'nı benim gibi bilmezler" dedi.

"Ben sadece, hak, hukuk, adalet istiyorum" diyen Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın en önemli sloganı hak, hukuk, adalet. Acaba hak, hukuk, adalet mi uygulayacak, yoksa hak, hukuk, adaleti iktidar gibi askıya mı alacak. Ben hiçbir arkadaşımın hakkı gasp edilsin istemiyorum. Şu anda İstanbul sahasında ilçe belediye başkan aday adayı olan 300'e yakın arkadaşımız var. Onlarda, sokakta, kahvede, halkla iç içe durumda. Acaba sokakta büyükşehir başkan adayı olarak kimi görmek istiyor bunu onlar da biliyor. Parti Meclisimizin üyesi olan arkadaşlarıma sesleniyorum ve onlardan şu ricada bulunuyorum: Ben herhangi bir aday adayı arkadaşımla yarış içine, kavgaya girecek değilim. Türkiye'nin geleceği ve CHP'nin geleceği için önemli kararlar alacaksınız. Bu kararları almadan önce herkesin İstanbul'da bulunan yakınını, hemşehrisini, sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları arayıp onların İstanbul'la ilgili düşüncelerinin ne olduğunu dinlesinler."

İstanbul adaylığı için araya patronların sokulduğundan şikayet eden Tekin, kısa süre önce giydiği gömleğin fiyatı tartışma konusu olunca kendi malvarlığı ile övünerek "9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu olan bir adama gömleğin fiyatı sorulur mu? Utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.