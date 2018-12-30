Adalet Bakanı'ndan açıklama: ABD'li yetkililer Gülen'in iadesi için Türkiye'ye gelecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin konuşarak, 'Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Abdulhamit Gül yerel seçimler ve Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili konuştu.

'BİNALİ BEY İSTANBUL AŞIĞI'

Gül, şunları söyledi:

"Binali Bey İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. hayırlı olsun diyorum.

Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da."

GÜLEN'İN İADE SÜRECİ

"Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz.

Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz."