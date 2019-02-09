Adalet Bakanı: Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini tüm dünya görecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'FETÖ' davaları ile ilgili 'Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. O kişi ben değilim diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adaletin yargı mensubunun vicdanına emanet olduğunu söyledi.

Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin devlet ve toplum hayatı açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi. Mülkiye, adliye, askeriye ve emniyet içindeki yapılanmasının, bu örgütün geçmişteki hukuk dışı iktidarını ayakta tutan ana sütunlar olduğunu aktaran Gül, bu alanlardaki arınmanın o sebeple hayati bir önem taşıdığını dile getirdi.

'TÜRK YARGISIYLA DALGA GEÇİLEMEYECEĞİNİ TÜM DÜNYA GÖRECEK'

Siyasi tarih boyunca yüz yüze gelinen en büyük tehditlerden birinin hain ve acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte gösterdiğini işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Yine bu tarih, korku duvarlarının aşıldığı bir tarihtir. Milletimiz silaha karşı yürekle karşı durmuş, 'FETÖ'nün esaret teşebbüsüne cesaretle yanıt vermiştir. O gece süratle harekete geçen yargı mensuplarımız da bu ihanet şebekesinin adalet önüne çıkarılmasında kritik bir görevi yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor. Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı.' diyerek rehavete kapılmayacağız. Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim.' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler."

YARGIDA 'HEDEF SÜRE' UYGULAMASI

Güven veren adaletin hakkın gecikmeden zamanında teslimi olduğunu belirten Gül, bu konuda çok önemli bir çalışma olan yargıda "hedef süre" uygulamasını başlattıklarını anımsattı.

Artık bir dava açıldığında, bir soruşturma başlatıldığında yargının kum saatinin de işlemeye başladığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için belirlenen hedef süreler, yargıda zaman yönetimi hedefine imkan sağlıyor. Bundan daha önemlisi, yargı süreçleri artık daha şeffaf, daha öngörülebilir hale geldi. Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Her davanın kendine özgü şartları, kendine özgü zorluk veya kolaylıkları bulunduğunu elbette biliyoruz. Hedeflenen süreden önce sonuca ulaşan davalar olabileceği gibi, bu sürelerden sonra tamamlanan, tamamlanması haklı ve makul olan davalar da olacaktır."