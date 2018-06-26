Adalet Bakanı: Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Laiklik elden gidiyor' videosuyla hatırlanan Süleyman Çakır için 'Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi' ifadelerini kullandı.

"Laiklik elden gidiyor" videosuyla tartışma konusu olan Süleyman Çakır, seçim sonrası yeniden gündemde. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çakır için, "Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin. pic.twitter.com/Dq2Ms69VUv — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 25 Haziran 2018