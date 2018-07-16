Adalet Bakanı: OHAL birkaç gün içinde sonra erecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak. Ancak OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir' dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu” na katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenen sempozyumda konuşan Gül, “OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak” dedi. Gül, “Ancak OHAL’in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama 'FETÖ' başta olmak üzere, Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

2 BİN 382 SANIĞA CEZA

"FETÖ" yargılamalarına da değinen Adalet Bakanı Gül, “Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir” dedi.