Adalet Bakanı müjdeledi: Bundan sonra az tutuklayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yargı reformu planına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, "Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, AA Editör Masası'nda başta Yargı Reformu Stratejisi olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, "Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz. Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak" dedi.

Gül, "Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu.

KADRİ GÜRSEL AÇIKLAMASI

Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsüne ilişkin de konuşan Gül, "Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.