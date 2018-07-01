Adalet Bakanı: Kimse yaşam tarzından dolayı ötekileştirilemeyecek, teminatı Erdoğan

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kimse etnik yapısından dolayı, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı asla ötekileştirilemeyecek. İşte bunun teminatı bu dönem yine Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir' diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Farklılıklarımızla övüneceğiz. Kimse etnik yapısından dolayı, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı asla ötekileştirilemeyecek. İşte bunun teminatı bu dönem yine Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir" dedi.

Gül, 24 Haziran'da "yeni bir sistemin kapısının açıldığını" belirterek, "Seçim 24 Haziran'da kaldı. Şimdi artık geriye değil, önümüze, ileriye bakmak zamanı. Daha fazla iş için çalışacağız, daha fazla huzur için çalışacağız, terörle etkin mücadele için çalışacağız, insan haklarını ve demokrasiyi, özgürlükleri herkes için, her kesim için geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

AKP'nin "bir bölgenin ya da zümrenin değil, Türkiye'nin partisi olduğunu" savunan Gül, "bütün Türkiye'yi kucaklayarak yollarına devam edeceklerini" öne sürdü.

Gül, "özgürlükleri artırmaya devam" diyeceklerini iddia ederek, "Özgürlükleri artırmaya devam edeceğiz. Özgürlüklerin teminatı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.