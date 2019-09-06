Adalet Bakanı: Kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adli yılın başlaması ile yargı reformu paketi hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kadın cinayetleri gün geçtikçe artarken, Bakan Gül, 'Kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz' iddiasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eleştiriler bizim için çok değerli" diyen Adalet Bakanı Gül, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir" dedi.

GÜL'ÜN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:

Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışmayı Bakanlık öncülüğünde yapacağız.

Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform ( yargı reformu )belgemizin takibini yapacağız.

Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür.

Kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz.

1 Ocak 2019 tarihinden beri vatandaşa davasının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin belge veriliyor. Bu süreyi aşanlar niçin uzamış, biz bu süreleri daha öne çekmek için değerlendirme yapacağız.

9 milyon hakim ve savcılarımızın önünden geçen dosyadır. Bu adli yılın daha verimli geçeceğine inanıyoruz.

Arabuluculukla ilgili rakamlar vereceğim. 383728 dosyada anlaşmaya varılmış, 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar arabuluculukla çözülmüştür. Biz bunu ticari davalarda da hayata geçirdik.

Nöbetçi noterlik konusunda 204 bin 565 işlem yapılmış.

Elektronik tebligat çerçevesinde çon önemli başarılı uygulamalar oldu. Cep telefonuna bir bilgi geliyor ve 5 günde tebligat yapılmış sayılıyor.”