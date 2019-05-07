Adalet Bakanı Gül'den YSK açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin, 'Başta biz siyasetçiler olmak üzere, herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı konusunda, "Başta biz siyasetçiler olmak üzere, herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır" ifadesini kullandı.

Gül, "Seçim sürecinin en yüksek karar mercii olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimleriyle ilgili kararını verdi. 23 Haziran'da İstanbulluların söyleyeceği son sözün, İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.