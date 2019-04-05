Adalet Bakanı Gül'den 'yeniden sayım' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oyların yeniden sayımıyla ilgili açıklama yaptı.

"İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz" diyen Gül, "Her seçimde olduğu gibi normal şekilde işlemektedir. İlk defa bu seçimden sonra bir itiraz mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır. Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK Türkiye’de son otoritedir" ifadelerini kullandı.