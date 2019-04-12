Adalet Bakanı Gül'den 'Rabia Naz' açıklaması

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardından cinayet iddiasının üzeri örtülmek istenirken, kızı için adelet arayan baba Şaban Vatan'ın mahkeme kararıyla akıl hastanesine kaldırılması kararı alınmıştı. Büyük tepki çeken bu sürecin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

Hakimler Savcılar Kurulu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni bir inceleme başlatırken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

"Geçtiğimiz hafta HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını vermiştim. Başvuruyu öne alarak görüşen HSK, müfettiş incelemesine karar verdi. Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır" diyen Gül, "Süreci başından beri dikkatle takip ediyorum. Bir baba ve Adalet Bakanı olarak, Şaban Vatan'ın acısını anlıyor, adalet arayışını derin bir saygıyla karşılıyorum. Temennim, soruşturma sonucunda maşeri vicdanı tatmin edecek adil bir neticeye varılmasıdır. Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek, öğrenmek isteyen ailenin yanındayız" ifadelerini kullandı.