Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması: Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır' açıklamasının ardından bir idam açıklaması da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, 'Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir' dedi.
Perşembe, 29 Ağustos 2019 10:49

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Bulut cinayeti sonrasında yaptığı, "Burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır" açıklamasına ilişkin konuştu.

Gül, "Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir" dedi.

 