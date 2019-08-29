Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması: Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Bulut cinayeti sonrasında yaptığı, "Burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır" açıklamasına ilişkin konuştu.
Gül, "Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir" dedi.