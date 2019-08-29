Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması: Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır' açıklamasının ardından bir idam açıklaması da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, 'Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir' dedi.