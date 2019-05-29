Adalet Bakanı Gül'den 'etek boyu' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, avukatın etek boyunu ölçen İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hâkimi Mehmet Yoylu'ya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı' ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatın etek boyunu ölçen hakime ilişkin açıklamada bulundu.

"Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı" diyen Gül, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez" ifadesini kullandı.