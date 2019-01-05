Adalet Bakanı Gül'den ABD'den gelen savcılarla ilgili açıklama

Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'den 'FETÖ' soruşturması için gelen heyetle ilgili açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'den cemaat soruşturmasıyla ilgili olarak iki savcının geldiğini belirterek ABD'deki soruşturmanın "terör örgütü" değil "kara para aklama" boyutu olduğunu söyledi. ABD'deki soruşturmanın "farklı gelişmelere gebe olduğunu" belirten Gül, soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı bilgiler istendiğini söyledi.

Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Gül, ABD'den gelen heyetle ilgili yaptığı açıklamada "Soruşturmanın gizli olduğunu belirtiyorlar. İki savcı geldi. Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Delil niteliği önemli. Soruşturma bizimki gibi terör örgütü değil kara para gibi boyutuyla önemli. Sunulan belgeler, sorulara alınan cevaplar, deliller bir hukuk çerçevesinde daha farklı. Bu soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı konularla ilgili bilgiler istendi" dedi.

FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD’li heyet, önceki gün Ankara’ya gelmişti. 5 kişilik heyet, Ankara Adliyesi'nde 15 Temmuz darbe girişimin kritik isimlerinden Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"un sorgusunu takip etmişti.

