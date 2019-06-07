Adalet Bakanı Gül ABD'de 'yargı reformunu' anlatacak, dinleyenlere 350 dolar verecek

Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü, George Washington Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olan Gönül Tol, Gül’ün yapacağı konuşmayı dinleyenlere 350 dolar verileceğini belirten bir mail aldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’de yeni yargı reformunu anlatacağı konuşmaya ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenecek olan etkinliğe, özellikle akademisyenlerin katılımını artırmak için para teklif edildiği öne sürüldü.

KONUŞMAYI DİNLEYENLERE 350 DOLAR

Odatv'nin haberine göre Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü, George Washington Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olan Gönül Tol, Gül’ün yapacağı konuşmayı dinleyenlere 350 dolar verileceğini belirten bir mail aldığını açıkladı.

'TÜRKİYE EKONOMİK KRİZDE Mİ DEDİNİZ?'

Gönül Tol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

“Adalet Bakanı Gül, Washington’da Yargı Reformu Stratejisi’ni anlatacakmış. Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization konuşmayı dinlemek üzere toplantıya katılacaklara 350 dolar teklif ediyor. Daveti alan Amerikalı meslektaşlarımın yorumu: Türkiye ekonomik krizde mi dediniz?

Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diğer düşünce kuruluşlarındaki bazı analistlere, Türk hükümeti için lobicilik yapan birinden davet e-maili geldi. E-mailde toplantıya dinleyici olarak katılmamız halinde 350 dolar ödeneceği yazıyordu.”