Adalet Bakanı 'FETÖ' yargılamalarının ne zaman sona ereceğini açıkladı

AKP seçim çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'FETÖ' yargılamalarının 2018 sonunda tamamlanacağını sözledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ" yargılamalarının 2018 sonunda tamamlanacağını belirterek, "Kırk yıldır gizli ajanda ile ve 'devleti ele geçirene kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olan Gül'ün açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle:

"Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir. Darbe davalarında 622 sanık ağırlaştırılmış müebbet almıştır. Bu sanıklardan 31'i hakkında dörder kez, dört sanık hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet vardır. 887 sanık da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 631 sanığa da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir."