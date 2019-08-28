Adalar'daki ulaşım çalıştayında fayton gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince bugün Büyükada'da düzenlenen 'Adalar Ulaşım Çalıştayı'nda faytoncular ve Adalar sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından faytoncular salonu terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesince bugün Büyükada'da 'Adalar Ulaşım Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Biz, buranın İstanbul'da yapamadığımız yaya kültürünü, yayanın her türlü rahatlığını en iyi örneklendirebileceğimiz yer olmasını istiyoruz" dedi.

Sahneye çıkıp konuşma yapan bir kişi, "Tek ulaşım aracı olan fayton konusu, toplantının tartışma başlıkları arasına alınmamıştır. İBB ve Adalar Belediyesi uzun yıllardır motorlu araç hevesi içinde motorsuz araç olan faytonlara düşmanlık etmektedir" diyerek, Adalar'daki ulaşım çözümlerine kendilerinin karar vereceklerini, dışarıdan gelen kişilerin karar veremeyeceklerini söyledi. Ardından faytoncular ve Adalar sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Hayvan haklarını savunan bir kadın, konuşma yapan kişiye tepki gösterip 'her şey çok güzel olacak' diyerek atlı faytonların kaldırılması gerektiğini belirtti. Gerginlik faytoncuların salonu terk etmesiyle son buldu. Olay nedeniyle çalıştayın oturumuna ara verildi.