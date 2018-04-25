Acun Ilıcalı 'ben de istiyorum' dedi: Para benim için benzin

AKP'li televizyon programcısı Acun Ilıcalı'dan borç yapılandırması açıklaması geldi.

AKP'li yıllarda sunuculuktan televizyon patronluğuna yükselen Acun Ilıcalı, borçlarını yapılandırmak istediğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Ilıcalı, "Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.