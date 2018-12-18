'Acun baba de lan' diye işkence videosu paylaştı, gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu bir yarışma programında yer alan isimlerden Murat Özdemir’in sosyal medyada paylaştığı papağana işkence videosu büyük tepki çekti. Özdemir, gelen tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Acun Ilıcalı'nın reyting için programına taşıdığı isimlerden olan Murat Özdemir, dün sosyal medyadan papağana işkence videosu paylaştı.

Boğazından tuttuğu bir papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfür eden Murat Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Murat Özdemir'i Ortaköy'de gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada, Özdemir'in işkence yaptığı papağana da el konuldu.

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.