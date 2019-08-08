Açlık sınırı 1981, yoksulluk sınırı 6854 TL...

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Temmuz 2019 Dönem Raporu'nu açıkladı. Buna göre açlık sınırı bin 981 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 854 lira oldu.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama 1.981 TL oldu. Bu harcama sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı kapsıyor.

GÜNLÜK MALİYET 53 LİRA ARTTI

2003 yılının Temmuz ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 13.77 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 66.05 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir.

Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 66.05 TL, aylık 1.981 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.98, yetişkin bir erkeğin 17.56, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.73, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.78 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 6 bin 854 TL oldu.

GIDA MALİYETLERİ AÇIKLANDI

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Temmuz 2019’da en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 18.09 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu. Meyve ve sebze grubu 9.12 TL ile harcama gereksiniminde ikinci sırada yer aldı. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 12.42 TL oldu. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.33, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.45 TL oldu.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 40 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13.8 oldu.

Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 237 TL artış kaydetti.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM

Açlık ve yoksulluk sınırı İstanbul, İzmir ve Ankara için de hesaplandı. Buna göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il 2 bin 117 ile İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2 bin 100 TL, Ankara’da ise bin 951 TL oldu.