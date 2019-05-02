Açlık grevi eylemine polis saldırısı: Gözaltılar var

Diyarbakır'da açlık grevindeki tutukluların yakınları, Koşuyolu Parkı'nda basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. Polis eyleme izin vermedi. Üç kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da açlık grevinde bulunan tutukluların yakınları, Koşuyolu Parkı’nda basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. 31 Mart’tan bu yana 7 bine yakın kişinin açlık grevi ve 30 Nisan’da 15 tutuklunun açlık grevini ölüm orucuna çevirmesine dikkat çekmek için yapılmak istenen eyleme polis izin vermedi. Polisin saldırısına direnen bazı kadınlar zorla dışarı çıkarılırken, bazı kadınlar fenalık geçirdi.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre tutuklu yakınlarının yapmak istediği basın açıklaması ve oturma eylemine izin verilmedi. Eyleme yönelik saldırı sırasında üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.