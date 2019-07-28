Acıpayam’da depremin yaptığı yıkıma devletinki eklendi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Mart ayında yaşanan deprem sonrasında, evleri hasar gören ya da yıkılan yurttaşlar yaşadıkları zorlukları anlattı.
CHP Denili Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın çağrısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan basın toplantısına deprem sonrası sıkıntılar yaşayan çok sayıda yurttaş katıldı.
HaberDenizli’nin bildirdiğine göre, hasarlı durumdaki evlerinin ve ahırlarının tamir edilmesini bekleyen yurttaşlar 4 ay geçtikten sonra sıkıntılarla başbaşa bırakılmış, yaşam savaşı verir durumda. Toplantıda anlatılanlara göre, depremin ardından gönderilen konteynerlerin bir kısmının tavanı delik ve yağmurlu havalarda su alıyor. Bazılarının da tabanı delik, üzerinde yürümek bile zorlukla oluyor.
EVİNİ ONARANA CEZA KESİLİYOR
Hasarlı evlerinin onarılmasını ya da yıkılmasını bekleyen yurttaşlar, evlerinde kendilerinin de herhangi bir tamirat yapmasına izin verilmediğini anlatıyorlar. Kırca Mahallesi'nde yaşayan depremzede Hikmet İlgün depremde hasar gören evini tekrar yaptığı için kendisine Acıpayam Belediyesi tarafından 7 bin 875 TL'lik ceza kesilmiş.
SOYLU'NUN SÖZÜNE GÜVENİLMİYOR
CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, düzenlenen basın toplantısında Acıpayam’daki durumu şu şekilde anlattı:
4 ayın sonunda manzara nedir? 21 Mart günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede yaptığı incelemede şunları söylemişti, 'buradaki vatandaşlarımızın durumunu yerinde gördüm. Hiç merak etmeyin en kısa sürede yaralarınız sarılacak, en kısa süredede sizler için yeni binalar evler yapacağız. Çadırda sizi çok fazla bekletmeyeceğiz' demişti. Depremin üzerinden 4 ay geçti. 4 ay geçmesine rağmen hala 8. derece denilen oturulamayacak durumdaki binaların yıkımı tamamlanamadı. 6. derece denilen ağır hasarlı olup yine yıkılması gereken binaların yıkımına dahi başlanılmadı. Vatandaşlarımız hayvancılıkla ve tarımla uğraşmaktalar. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanları başkalarının sağlam olan binalarında emanet duruyor. Hatta 4 ayın bitmesine az bir zaman kala Acıpayam'da depremde zarar gören köylerimizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında bir ablamız ağlarak şunları ifade etti, 'gittim yetkililere benim hayvanlarım var 15 - 20 tane sokakta ne yapayacağım? Benim binamı yapın dediğimde, binanı yapamayız hayvanlarını sat elden çıkar dediler' dedi ve ağlayarak' ifade etti. Ardından depoların yapılmamasıyla ilgili şikayetler dile getirildi ve soğan hasadının başlamasıyla soğan ekemeyeceklerini zor durumda kaldıklarını belirttiler.