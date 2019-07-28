Acıpayam’da depremin yaptığı yıkıma devletinki eklendi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yurttaşlar, 20 Mart günü yaşanan depremde yıkılan ya da hasar gören evleri için hükümetin harekete geçmesini bekliyor. Evinde tamirat yapan ya da yıkılan evini yeniden inşa etmeye kalkana da ceza kesiliyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Mart ayında yaşanan deprem sonrasında, evleri hasar gören ya da yıkılan yurttaşlar yaşadıkları zorlukları anlattı.

CHP Denili Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın çağrısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan basın toplantısına deprem sonrası sıkıntılar yaşayan çok sayıda yurttaş katıldı.

HaberDenizli’nin bildirdiğine göre, hasarlı durumdaki evlerinin ve ahırlarının tamir edilmesini bekleyen yurttaşlar 4 ay geçtikten sonra sıkıntılarla başbaşa bırakılmış, yaşam savaşı verir durumda. Toplantıda anlatılanlara göre, depremin ardından gönderilen konteynerlerin bir kısmının tavanı delik ve yağmurlu havalarda su alıyor. Bazılarının da tabanı delik, üzerinde yürümek bile zorlukla oluyor.

EVİNİ ONARANA CEZA KESİLİYOR

Hasarlı evlerinin onarılmasını ya da yıkılmasını bekleyen yurttaşlar, evlerinde kendilerinin de herhangi bir tamirat yapmasına izin verilmediğini anlatıyorlar. Kırca Mahallesi'nde yaşayan depremzede Hikmet İlgün depremde hasar gören evini tekrar yaptığı için kendisine Acıpayam Belediyesi tarafından 7 bin 875 TL'lik ceza kesilmiş.

SOYLU'NUN SÖZÜNE GÜVENİLMİYOR

CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, düzenlenen basın toplantısında Acıpayam’daki durumu şu şekilde anlattı: