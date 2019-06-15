'Acil servislerde afet durumu yaşanıyor'

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün 'Bir yılda 134 milyon kez insana dokunmuşuz' sözlerini değerlendiren bir acil tıp uzmanı 'Bu rakamlarla her gün afet koşullarında çalışmaktayız' diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada İstanbul’daki devlet hastanelerinin acil servislerine bir yılda 134 milyon başvuru olduğunu bu sözlerle duyurdu: 134 milyon kez insana dokunmuşuz.

Gecede 51 bin acil hastasına bakmanın, senede 134 milyon başvuru olmasının müthiş bir rakam olduğunu söyleyerek bununla övünülmesi gerektiğini düşünen Memişoğlu’nun açıklamasını bir acil tıp uzmanına sorduk.



Acil tıp uzmanı Y.Y.A. tepkisini “Sayın sağlık müdürünün çıldırmış olması gerekiyor. Yaklaşık 60 tane hastanesi olan bir şehirde gecede 51 bin hastanın acil servislerde nasıl bakılabildiği ile ilgili ya bir fikri yok ya da fikri zaten zikrine uyuyordur, her şeye piyasacı mantıkla baktığı için ‘ne güzel müşteri geldi’ diye seviniyordur.” sözleriyle belirtti.

Hekim Y.Y.A. konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: