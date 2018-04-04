Açığa alınan iki kaymakam 'FETÖ'den gözaltına alındı

Mardin'in Ömerli ve Dargeçit ilçelerinde görev yapan kaymakamlar Erol Korkmaz ve Mehmet Yaşar Yeşiltaş İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı. Aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevlerini de yürüten iki kaymakamın 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.

Mardin'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturmla kapsamında geçici olarak açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kaymakamlara açığına alınma ile ilgili yazıyı tebliğ ettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, ''FETÖ'' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Kaymakam Yeşiltaş ve Korkmaz’ın evlerinde arama yapıldığı öğrenildi.