ABD'ye karşı ortak bildiriye HDP davet edilmedi

Meclis'te ABD yaptırımına cevap olarak hazırlanan ortak bildiriye HDP'nin davet edilmediği öğrenildi.

ABD’nin yaptırım kararına karşın Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından imzalanan ortak bildiri konusunda HDP’ye haber verilmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından geç saatlerde AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’de grubu bulunan CHP, MHP ve İyi Parti gruplarıyla iletişime geçti.

HDP'YE TEKLİF GİTMEDİ

AKP tarafından hazırlanan ortak bildiri metnine diğer partilerin onay vermesinin ardından söz konusu bildiri dört partinin imzasıyla dün saat 03.16’da gazetecilere gönderildi. Söz konusu bildiride HDP’nin imzasının olmamasının nedeni HDP’ye bu konuda hiçbir teklif gitmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ayhan Bilgen, bu konuda HDP’ye bir davet gelmediğini belirterek, “Bir metine ortak imza atma yönünde parti grubumuza yönelik bir girişim olmadı. Konunun esası kadar bu boyutu da önemli” diye konuştu.

'HDP'NİN KRİMİNALİZE EDİLMESİ ÜLKEYE ZARAR VERİR'

HDP’nin imza atıp atmaması bir yana bir partinin dış politika konusunda dışlanmasının sorgulanması gereken bir durum olduğunu kaydeden Bilgen, şunları dile getirdi:

“HDP’nin kriminalize edilmesinin siyasetten bazı partiler için kısmen bir fayda boyutu olabilir. Ama orta vadede hiçbir partiye yaramaz, siyaset kurumunu zayıflatır. Uzun dönemde de ülkeye zarar verir.”