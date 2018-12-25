Abdurrahman Dilipak'tan itiraf: Hepimizi kullandılar

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanlarından emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in "Fethullah Gülen ve Mehmet Şevket Eygi’nin 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildiği" iddiasına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanlarından emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in "Fethullah Gülen ve Mehmet Şevket Eygi’nin 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildiği" iddiasına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Dilipak, "Hepimizi kullandılar!" başlıklı yazısında, "Aaa, Gülen de, M. Şevket Eygi de Özel Harp tarafından kullanılmış! Kullanılmayan mı vardı ki! Yok, eğer 'eleman' idi iseler o ayrı bir konu. Eygi 'eleman' iddialarını şiddetle reddediyor. 'Kullanılma'ya gelince, bir zamanlar herkesin 'Gülenci' olması gibi, hepimiz komünizmle mücadelede 'gönüllü' değil mi idik!. Mesela 'Kalkancı'nın peşine takılanlar kimin peşine takılmış oluyorlardı. Dün kullanıldık, bugün hâlâ birileri birilerini kullanmaya devam ediyor, yarın da kullanacaklar gibi bu akılla gidersek. Bunun sağı-solu, Alevisi-Sünnisi, laiki-İslamcısı farketmiyor. Şunu bir anlamamız gerekiyor: Birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok, ama birlikte kazanacağımız tek bir zafer var" ifadelerini kullandı.

Komünizme karşı ABD'yi ehli kitap gördüklerini belirten Dilipak, "Ben İmam Hatipte iken MHP’li Faruk Akkülah bizim hocamızdı, sık sık komünizmle mücadele toplantıları, eylemleri, protestoları yapılırdı. Giderdik / Götürülürdük. Ne de olsa Amerika 'Ehli kitaptı', komünizm gibi bir dinsizlik cereyanına karşı ehli kitapla ittifak içinde olmak gerekti. '!?' Nurcu abiler de aynı fikirdeydi" dedi.