Abdurrahim Albayrak: Erdoğan'la dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar

Taşımacılık şirketi sahibi ve Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, 'Başkanımızı çok eskiden beri tanıyorum. Kendisi hem rahmetli babamın Rize'den dostuydu, hem de benim abim. Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la' dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan isimler arasına taşımacılık şirketi sahibi ve Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da katıldı.

Ekonomiye ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Herkesin içi rahat olsun. 2019'da ekonomi çok daha iyi olacak. Bakın; Dolar ve Euro yükseldi ama sonra yine düştü. Döviz yükseldiği dönemde korkmadım, o zor dönemi atlatacağımızı biliyordum" dedi.

"Başkan Erdoğan ülkemizin iyi olması için çok çalışıyor. Başkanımızı çok eskiden beri tanıyorum. Kendisi hem rahmetli babamın Rize'den dostuydu, hem de benim abim. Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la" diyen Albayrak, "Ülkesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Ben yıllardır ulaşım sektöründeyim; yakından tanık oldum Türkiye'deki ulaşım alanındaki hizmetlerine. Bakın; yollarımıza, köprülerimize, otobanlarımıza. Çok ileri bir noktadayız. Eskiden yurt dışına gittiğimde oradaki güzel yolları, otobanları kıskandırdım. Şimdi Türkiye'de yapılanlar birçoğundan çok daha iyi. Bu, beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak, geçtiğimiz günlerde poker masasında görüntülenmişti: