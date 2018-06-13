Abdüllatif Şener’den seçim bürosuna saldırıyla ilgili açıklama

CHP Konya milletvekili adayı ve eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in Konya’daki seçim bürosu 100 kadar sopalı saldırgan tarafından basılmasının ardından Şener bir açıklama yaptı.

CHP Konya milletvekili adayı ve eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in Konya’daki seçim bürosuna sopalarla saldırı düzenlendi. Şener yaralananların olduğu saldırıyı AKP Gençlik Kolları'nın gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Abdüllatif Şener, Konya'daki seçim bürosunu 100 kadar sopalı saldırgan basmasının ardından bir açıklaama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şener, “AKP Gençlik Kollarından 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minibüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi.