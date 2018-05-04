Abdüllatif Şener'den 'Muharrem İnce' açıklaması

Son güne kadar CHP'nin adayı olacağı ileri sürülen Abdüllatif Şener, Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Abdüllatif Şener, Muharrem İnce'nin adaylığı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

T24'te yer alan habere göre, "Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz onun için çaba harcayacağız. Bu seçimleri önemli görüyordum, herkes önemli görüyor. Türkiye'nin geleceği açısından bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu süreçte, adaylığımın faydalı olacağını düşündüğüm için bunu ortaya koymuştum, gerekenleri de yaptım. Görevimi yaptığımı düşünüyorum" diyen Şener, "Sonunda ana muhalefet partisi Muharrem İnce'yi aday olarak ilan etti. Memleket için hayırlı olsun. Demokratik bir seçim, rekabeti olmasını, seçim güvenliğinin gerçek anlamda sağlanmış olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şener, seçim sürecince 4'lü ittifak için çalışmalar yapacağını söyledi.