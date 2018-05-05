Abdüllatif Şener'den 'adaylık' açıklaması

AKP kurucularından olan Abdüllatif Şener, 'Erken seçim gündeme gelince CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ve cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki talebimi ilettim' dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski AKP'li Abdüllatif Şener, adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Şener, aday belirleme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve aday olmak istediğini ilettiğini belirtti.

"Erken seçim tartışmaları gündeme girmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmem olmuştu ve bu basına düşmüştü. Daha çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çerçevesinde tartışılmıştı. Ancak erken seçim tartışmalarıyla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu talep ettim ve talebime olumlu cevap geldi. Görüştük ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki talebimi ilettim" diyen Şener, "O da zaten tecrübeli bir siyasetçi, adaylığımdan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. Ama siyaset yapan herkes bilir ki, Genel Başkan olmanın zorlukları vardır. Adaylardan birini tercih edecektir. Dolayısıyla tercihi diğer adaylar tarafından nasıl algılanırsa algılansın onun yanlış bir tercih olduğunu düşünmem. Her zaman adaylığa çok yakın olduğumu hissettim. Ama meşhur siyasetçi Süleyman Demirel'in bir lafı vardır siyasette. 'Yüzde 99'la yüzde 1 birbirine eşittir' der. Ben de her zaman yüzde 1'in yüzde 99'la eşit olduğunu hatırlarım. O yüzden hayal kırıklığına uğramadım. Sadece önümüzdeki seçimleri düşünüyoruz artık" ifadelerini kullandı.