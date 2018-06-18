Abdüllatif Şener: MHP'den oy alamayacağını Erdoğan da biliyor

AKP'nin eski kurucularından CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandil'e yönelik operasyona değinen Şener şöyle konuştu:

"Seçim öncesi, 'Kandil'e gidilebilir mi gidilmez mi' diye tartışma yapmayı gerek görmem. Niye gerek görmem? Bir şey milli menfaatlerimiz gereği yapılması gerekiyorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli, özel takvime bağlaması üzerinde de durmam. Eğer Kandil'e gitmeyi planlıyorlarsa eğer Kandil'e yönelik bir operasyon yapacaklarsa bunu da 'yapsınlar' derim. Kandil'de şu an kim var, ne var, acaba PKK orada mı? Onu da bilmiyorum. Seçimlerin yoğunluğu nedeniyle onu da incelemiş değilim. Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum."

'MHP'DEN OY ALAMAYACAĞINI ERDOĞAN DA BİLİYOR'

AKP ve MHP arasındaki "Cumhur İttifakı"nı da değerlendiren Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın MHP'den oy alamayacağını söyledi.

Şener, "Öyle zannediyorum ki MHP 'den oy alamayacağını Sayın Erdoğan da biliyordur. Üstelik MHP ile bir araya geldiği için bazı seçmen kesimlerinin de kendisinden uzaklaşacağını biliyordur. Ama böyle bir ittifakı yaptı. Neden yaptı? MHP ile bir ittifak görüntüsü içerisinde olarak doğrudan doğruya milliyetçi algısı, milli algıyı güçlendirmek hesapları yapmıştır olsa olsa" diye konuştu.