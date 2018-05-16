Abdullatif Şener: Erdoğan benim desteğimle bugünkü yerine geldi

Adı son ana kadar CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, Muharrem İnce'nin Edirne'de yaptığı mitingde kürsüye çıkan Abdüllatif Şener, Erdoğan'a ilişkin, 'Onun AK Parti Genel Başkanı oluşunda da, milletvekili ve başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Benim desteğimle bugünkü yerine gelmiştir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok. Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı... Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" sözleriyle hedef aldığı Abdüllatif Şener'den açıklama geldi.

Adı son ana kadar CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Şener, Erdoğan'a ilişkin, "O daha milletvekili olmadan önce ben 11 yıllık milletvekiliydim. Bakanlık, başbakan yardımcılığı yaptım, o ondan sonra gelip milletvekili oldu. Onun AK Parti Genel Başkanı oluşunda da, milletvekili ve başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Benim desteğimle bugünkü yerine gelmiştir. Bunu da bir itiraf olarak söyleyeyim. Benimle ilgili şeyler söylerken biraz minnet duygusu içerisinde olması lazım. Onun bana verdiği hiçbir şey olmamıştır ama benim ona verdiğim şeyler olmuştur" ifadelerini kullandı.