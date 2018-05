Abdüllatif Şener CHP'den nasıl aday olduğunu açıkladı

CHP Konya'dan birinci sıra adaylığını Abdüllatif Şener, ikinci sıra adaylığını ise Saadet Partisi kontenjanına ayrılmıştı. CHP Konya örgütü bu tercihlere tepki gösterirken, Abdüllatif Şener, adaylık talebini kendisinin Kılıçdaroğlu'na ilettiğini açıkladı.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Konya birinci sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, adaylık sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'ye konuşan Abdüllatif Şener, “Bu yapının bir an önce değişime uğraması Türkiye'nin bir numaralı ihtiyacıdır. Onun için 24 Haziran'da yapılacak seçim önemlidir. Bu dönüm noktasında, anlamlı bir rol üstlenmeyi görev olarak gördüm" derken, nasıl aday olduğuna ilişkin, "Adaylık talebimi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilettim. Parti kurulları da Konya 1. sıra adaylığı olarak kullandı. İl tercihi, tamamen genel merkezin takdiridir. Ben zaten görev insanıyım. CHP seçmeninin beni nasıl karşıladığı merak ediliyor. Öteden beri muhalefet yapabilen medyada görüşlerimi, düşüncelerimi yıllardır kamuoyuyla paylaşmaktayım. Her zaman bana en büyük ilgiyi gösterenler CHP seçmenleriydi. Bir partinin seçmenlerinin öylesine yoğun ilgisi, Türkiye'nin her tarafındaki CHP örgütlerini de etkileyecek bir durumdur. Tabii sadece yaptığım muhalif siyaseti halk değil, CHP örgütleri de izliyordu. Zaten öteden beri beni kendilerinden birisi olarak görmüşlerdir" ifadelerini kullandı.