Abdullatif Şener: Abdullah Gül aday olursa...

AKP kurucularından olan ve bir dönem bakanlık görevinde de bulunan Abdüllatif Şener, 'Abdullah Gül aday olursa ikinci tura kalma ihtimali yoktur' dedi.

AKP kurucuları arasında yer alan eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, 2019 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2019'da her partinin ilk tura kendi adayıyla girmesi gerektiğini söyleyen Şener, "Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceğine dair muhalefetin güçlü bir rüzgârı estirmesi lazım. Bu rüzgârı estirecek. Seçim güvenliğini de test edecek en uygun zemin, belediye başkanlığı seçimleridir. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i hele Akdeniz'i, büyük kentleri silip süpürecek bir muhalefet ortaya çıkarsa, Erdoğan'ın kaybedeceğine dair inanç pekiştirilmiş olur, bütün seçmenler nezdinde böyle bir algı oluşur ki bu son derece önemlidir. Üçüncüsü de 'doğru aday'dır. Ben 'doğru aday" dediğimde, (gülerek) 'kendini mi kastediyorsun' diyorlar. Hayır. Zaten ilk turda her partinin kendi adayını çıkarmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İlk turda ittifakın adayı diye ortaya çıkmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şu önemli, ilk turda her partinin adayı olsa bile, ikinci tura çıkan adayın mutlak surette, CHP'nin, İYİ partinin, SP'nin, HDP'nin oylarını ful alabilecek, SP ve HDP'nin AKP'deki 'emanet oylarını' da ful alabilecek bir adayın olması lazım. Bu 3 koşul uygulandığında, ciddi bir hata yapılmazsa, Sayın Erdoğan seçimi kaybeder" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Şener, Abdullah Gül'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: