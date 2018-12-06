Abdullah Gül’ün akrabasının şirketi konkordato ilan etti

Kartal Nexus projesini üstlenen Metsan İnşaat konkordato ilan etti. Metsan İnşaat'ın sahibi ise Abdullah Gül’ün yakın akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu.

Kartal'daki büyük projesi ile bilinen (Metsan Nexus) Metsan İnşaat, konkordato ilan etti.

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Makemesi’nden çıkarılan karara göre şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet verildi.

GÜL'ÜN AKRABASI

Mahkeme heyeti konkordato davasına ilişkin şirkete konkordato komiseri olarak Mehmet Ali Güldal ve Mehmet Emin Öztaş’ı atadı.

Metsan İnşaat'ın sahibi ise Abdullah Gül’ün yakın akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu.

PROJE MALİYETİ 400 MİLYON TL'YDİ

Metsan Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Cemalettin Satoğlu daha önce yaptığı açıklamada toplam 24 bin metrekarelik arsada yapılan Kartal Nexus Projesi’nin maliyetinin 400 milyon lira olduğunu açıklamıştı.

Bunun 200 milyon lirasının arsa kalanının ise inşaat maliyeti olacağını söyleyen Cemalettin Satoğlu, projenin toplamda 3 etap olarak planlandığını, ilk etapta konut ve mağazaların bulunduğunu anlatarak, ikinci etapta ise 5 yıldızlı otel, ofis, rezidans ve mağazaların bulunacağını belirtmişti.

İkinci etaptaki otelle ilgili olarak uluslararası otel zincirleriyle görüştüklerini dile getiren Satoğlu, yaptığı açıklamada, “Daniel Libeskind ile çalışmamız nedeniyle projeye ilgi arttı. Yeni etapları da buna göre şekillendiriyoruz. Bölgeye 5 yıldızlı otel kazandıracağız. Üçüncü etap ise projenin yanındaki parsellerden oluşuyor. Oradaki hak sahipleriyle de görüşüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.