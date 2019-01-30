'Abdullah Gül'e suikast' iddiası sonrası tuhaf açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e suikast iddiasını içeren ve Demirören Grubu'nun gazetesi Milliyet'te yayımlanan köşe yazısı gazetenin internet sitesinden kaldırılırken, Gül'ün ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklama gazete sayfalarında kendisine yer buldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aracındaki koku Gül'ü rahatsız ederken, konuya el atan eşi Hayrunnisa Gül'ün "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?" dediği ileri sürülmüştü.

Yapılan inceleme sonucunda klimada bir değişiklik yapıldığı, bu değişikliğin faturasının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından karşılanmadığı iddia edilmişti.

Demirören Grubu'nun gazetesi Milliyet'te Talat Atilla tarafından kaleme alınan bu yazı, kısa süre sonra gazetenin internet sitesinden kaldırılırken, dün Milliyet gazetesinde konuya ilişkin Abdullah Gül'ün ofisi imzalı kısa bir açıklama yer aldı.

Açıklamada "suikast" iddiasına değinilmezken, "Rahatsız eden kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış, tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir" denildi.