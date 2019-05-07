Abdullah Gül'den YSK kararına ilişkin açıklama

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK kararıyla ilgili açıklama yaparak 'Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız' ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül YSK tarafından alınan İstanbul seçimlerinin iptali kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız."