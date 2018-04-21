Abdullah Gül'den 'trol' açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Sosyal medya olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor. İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor' açıklamasında bulundu.

AKP içinde tasfiye sürecinde sürekli tartışma konusu olan "troller" Abdullah Gül'ün açıklamasıyla yeniden gündemde.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, sosyal medyaya ilişkin, "Sosyal medya olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor. İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi... Bütün dünyanın konusu olarak çok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandırıcılığı gidiyor, değer verilmiyor. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor" ifadelerini kullandı.

Gül, trollere yaptırım da istedi.