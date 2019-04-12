Abdullah Gül'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme

Oda TV yazarı Ayşe Baykal, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gü'le görüşmesini köşesine taşıdı. Gül'ün yeni parti kurma girişimleri hakkında hiç konuşmadığı söylemesine rağmen Ayşe Baykal, yeni partinin kurulacağına inandığını yazdı.

Ayşe Baykal, yaptığı görüşmeden izlenimle, Abdullah Gül'ün, Tayyip Erdoğan'dan bahsederken öfke ve kızgınlık cümleleri kullanmadığını yazdı.

Baykal, Gül'ün İstanbul’daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Vaktiyle bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" yanıtını verdiğini aktardı.

Baykal'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Bey’in ofisine gittiğim taksi şoförü “Abla selamımı söyler misin? Artık kursun şu partiyi...” deyince elçiye zeval olmaz babından taksicinin mesajını iletip; bir cevap alabilir miyim, diye şansımı denedim ama ser verip sır vermedi. Bu konuya girmedi.

Abdullah Bey, Tayyip Bey’den bahsederken de öyle öfke ve kızgınlık cümleleri kullanmıyor.

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası yaşananlar, bir vatandaş olarak herkes gibi beni de endişelendirdi. Kendisine İstanbul’daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini sordum. Gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi.