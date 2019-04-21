Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Ankara’da düzenlenen saldırıya tepki göstererek, 'Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir' dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da maruz kaldığı saldırı ve linç girişimine tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gül, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” ifadelerini kullandı.