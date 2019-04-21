Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da maruz kaldığı saldırı ve linç girişimine tepki gösterdi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gül, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” ifadelerini kullandı.
Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık farkedilir.
— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) April 21, 2019