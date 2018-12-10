Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu ziyaretine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yapıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Gül ile görüşme gerçekleştirdiğini, Gül'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldiğini açıklamıştı.

Söz konusu görüşmelere ilişkin Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde de Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılır bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından, birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur."