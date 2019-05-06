Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu ile YSK görüşmesi' iddiasına yanıt

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalamış’ta özel yatta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğünü iddia etti.

Övür, görüşmenin İstanbul seçimleri ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu ileri sürerken, Gül'ün Başkanlık Ofisi'nden iddiaya yanıt geldi.

Açıklamada, "Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamu oyunun bilgisine" denildi.

Övür söz konusu yazısında şu ifadelere yer vermişti:

Günlerdir kamuoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da özel bir yatta kiminle görüştüğünü merak ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü bu köşede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan 18.30 uçağıyla geldiğini, korumalarını bile dışarıda bırakarak özel bir yata geçtiğini ve o yatta "özel" biri veya birileriyle görüştüğünü yazmıştım.

Bir süre Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama yapmasını bekledim. Haber doğru değilse yalanlamaları, doğruysa da kiminle görüştüğünü kamuoyuna açıklamaları gerekiyordu. Ama ne Kılıçdaroğlu ne de CHP yönetimi açıklama yapmadı. İşin doğrusu CHP yönetimi yapamazdı çünkü büyük ihtimalli yönetimden kimse böyle bir görüşmeyi bilmiyordu.

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İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum: Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

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Bu ilişkinin siyasi sonuçları önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak. Şu günlerde Muhafazakar kesimde yeni bir parti ve yeni bir siyasi hamle hazırlığı da aslında bu ilişkiyle ilgili. Ancak, yattaki özel görüşmenin çok daha acil bir konuyla, İstanbul seçimleriyle ilgili olduğu söyleniyor.

Bu yabana atılacak bir iddia da değil. Çünkü kamuoyunda bile YSK'daki oylamanın 6'ya 5 gibi kritik olabileceği çok tartışıldı. Denilenlere göre işte bu nedenle devreye uzun yıllar siyaset yapan, atamalarda imzası olan eski Cumhurbaşkanı Gül sokuldu. Gül'ün bir kısım YSK üyesiyle yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu apar topar bir saatliğine İstanbul'a getiren sır da bu ilişkide saklı.