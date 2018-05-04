Abdullah Gül'den 'Erdoğan' kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününde Erdoğan ile nikah şahitliği yapacağı açıklanan Abdullah Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde çatı aday olarak gündeme gelen Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP cephesinden büyük tepki görmüştü.

Bu gerilimin ardından gözler Gül ve Erdoğan'ın bir araya gelmesi beklenen düğüne çevrilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah şahidi olacağı duyurulmuştu.

Ancak Gül’ün mazeret bildirerek düğüne katılamayacağı açıklandığı öğrenildi.

Gül'ün Erdoğan'la karşı karşıya gelmemek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.