Abdullah Gül, 'yeni' CHP'li Abdüllatif Şener’e referans mı oldu?

Abdüllatif Şener'in 10 yıl önce Abdullah Gül'ün referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'den adaylık talebinde bulunduğu iddia edildi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Abdüllatif Şener'in 10 yıl önce Abdullah Gül'ün referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'den adaylık talebinde bulunduğunu iddia etmişti.

Konuya ilişkin bugün bir yazı daha kaleme alan Alçı, "Hem CHP’li hem de CHP’ye yakın onlarca isim 'Nihayet herkesin konuştuğunu yazdın' diyerek beni teyit ettiler. Yani bu iddia zaten CHP koridorlarında herkesin ağzında imiş" dedi.

Abdullah Gül’e çok yakın olan bir patronun kendisini aradığını aktaran Alçı, bu kişinin kendisine, "Abdullah Bey ile Abdüllatif Şener 5-6 yıldır merhabalaşmazlar. Şener partiden ayrılırken onu vazgeçirmeye çalışanların başında sayın Gül vardı. İkna etmek için çok uğraştı. Hatta milletvekilliği için parasını bile bizzat kendisi yatırdı gitmesin diye. O nedenle çok bozuktur Şener’e. Aralarında hiçbir diyalog yok" dediğini yazdı.

Alçı, "Bu yorumu bana bilgiyi veren kaynaklarıma sorduğumda verdikleri cevap şuydu: 'Abdüllatif Şener, Gül’ün inisiyatifi ya da isteği ile değil, kendi kendine de 11. Cumhurbaşkanı'nı referans göstermiş olabilir.' Bu arada dün baktım, Şener, sosyal medyada kendi ismini İstanbul adaylığı için ortaya atanları 'like' etmiş… Belli ki adaylığı çok istiyor" ifadelerini kullandı.