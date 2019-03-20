Abdullah Gül ve Erdoğan'dan benzer mesaj: Arada tek fark var...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e destek mesajı paylaştı. Gül'ün mesajının Erdoğan'ın Washington Post'a yazdığı yazıdaki ifadelere benzemesi dikkat çekti. Erdoğan'ın mesajında 'batılı liderler örnek almalı' ifadesi yer alırken, Gül'ün mesajında ise, 'tüm liderler' denildi.

Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Jacinda Ardern'in örnek alınması gerektiğini söyledi.

Gül, "Yeni Zelanda’da yaşanan tüyler ürpertici katliam sonrasında Başbakan Jacinda Ardern’in yaptığı sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve sergilediği samimi ve kararlı tavır tüm liderlerin örnek almasını gerektirecek niteliktedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Washington Post'a yazdığı yazıda, "tüm Batılı liderler Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in cesaretinden, liderliğinden ve samimiyetinden ders almalı ve kendi ülkelerinde yaşayan tüm müslümanları kucaklamalı" demişti.