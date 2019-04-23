Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aramadığını belirtirken, 'Sayın Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu mesajla üzüntülerini dile getirdiler' dedi.

Asker cenazesinde organize bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aramadığını söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün "Cumhurbaşkanı ya da İçişleri Bakanı aradı mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, Sayın Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu mesajla üzüntülerini dile getirdiler. Erdoğan'ın Özel Kalemi, bizim Özel Kalem'i arayıp gelişmeler hakkında bilgi almak istemiş. Özel Kalem nasıl bilgi verecek? Bilgi alınacaksa İçişleri Bakanlığı'ndan alınır, bakanlardan alınır. Özel bir şey de beklemiyorum" dedi.

Saldırının organize bir saldırı olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Dışarıdan çok kişinin geldiği belli. Çünkü köy küçük. O kalabalıkların linç girişiminde bulunmak istedikleri belli. Onları görüyordum. Bunlarla ilgili olarak özel bir bilgi gelmedi" ifadelerini kullandı.