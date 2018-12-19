'Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na operasyon' çağrısı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 17-25 Aralık operasyonlarının siyasi ayağının üzerine gidilmesini isterken, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu işaret etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 17-25 Aralık operasyonlarına destek verdiği gerekçesiyle Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı, "Adalet yerini tam olarak bulacak?" diye sordu.

"'Cemaati ilk biz tehdit olarak gördük' dedikleri halde 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanlardan hesap soruluyor... Ancak o günlerde işin bir ucundan tutan siyasi kanadın nedense üzerine gidilmiyor.

Sadece o günlerde FETÖ'nün düzmece kayıtlarını Yüce Meclis'in kürsüsüne taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmiyorum. Zira bizzat hükümet cephesinden bu işe bir şekilde destek verenler olduğu kamuoyunun malumu" diyen Altınok, "Kim bu AKP'liler?" sorusuna yanıt verdi.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu işaret eden Altınok, şu ifadeleri kullandı:

Cevap, yolsuzluk susturucusu takılmış hukuksuz yargı silahı patladıktan sonra,yankısı işitilirken Meclis'te yapılan bir oylamanın ayrıntılarında gizli.

Hani şu kimi AKP'lilerin kumpasa ortak olduğu... 17-25 Aralık'ı siyaseten kabul ettiği... FETÖ'nün kellesini istediği kimi bakanlarının Yüce Divan'a gitmesi yönünde oy kullandığı oturumdan söz ediyorum.

Evet, evet FETÖ'ye sarılacak kadar iktidar hırsına kapılmış bu vekillerin başını çeken dönemin Başbakanının oylama günü ABD'ye uçtuğu... Ve yine dönemin Cumhurbaşkanının, hedefteki isimlere "N'olacak canım gidin ifade veriverin" diye nasihat ederek FETÖ savcılarını işaret ettiği günlerden.

Aynı soruları bir avuç demokrat meslektaşımla birlikte 17-25 Aralık sürecinde sormuştum. Sormaya da devam edeceğim.

Evet, çoğu siyaseten tasfiye edildi ama ne zaman adalet yerini tam olarak bulacak?

Yoksa hâlâ dokunan yanıyor mu?

Altınok'un yazıda sözünü ettiği başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ise Abdullah Gül oldu.