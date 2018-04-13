Abdullah Gül uzun zaman sonra ilk kez konuştu

Uzun süredir sessiz olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 'Cumhurbaşkanları Oturumu'nda konuştu. Gül'ün konuşmasındaki 'trol' vurgusu dikkat çekti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin "Cumhurbaşkanları Oturumu"nda konuştu.

"Öyle bir ortam oluştu ki özellikle enformasyon teknolojisi IT dediğimiz şey her şeyi şeffaf yaptı. Hiç kimse artık kafasını kuma gömmüş olamaz" diyen Gül, "Herkes her şeyi takip edebilir hale geldi. Dolayısıyla dünyanın her köşesinden başka köşesini takip ediyorlar. Böyle olunca fakirler zenginliği, zenginler fakirliği görüyor, her gün acı çekenleri görüyor ve bunun neticesinde ortaya güzel şeyler, örnekler, güzellikleri örnek alan davranışlar çıkarken, bir taraftan da öfke, hınç, radikal akımlar da ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Makinadan robota, robottan bilgisayarlara oradan şimdi yapay zekanın yönettiği fabrikalara geçilmeye başlandığı zaman işsizliğin artacağını söyleyen Gül, "Bu istihdam meselesi müthiş bir şey. Devletleri yönetenler, geleceği, problemleri görerek tedbir alması gerekir. Büyük istihdam problemleri ortaya çıkacak, büyük işsizlik çıkacak" dedi.

TROL VURGUSU

AKP içinde bir dönem büyük tartışma konusu olan ve Davutoğlu tasfiyesinde de rol oynayan "trol" mekanizmasına da atıfta bulunan Gül, "Trol merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu, seçimlere nasıl müdahale edildiğini, radikal akımların nasıl desteklenip, ülkelerin nasıl zayıflatıldığını yaşıyoruz. Pozitif gündemde mi negatif gündemde mi ülkeler ilerleyecek?" ifadelerini kullandı.