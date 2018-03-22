Abdullah Gül, Saadet Partisi buluşması

Saadet Partisi Antalya İl Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Antalya İl Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluştu.

Görüşme sonrası Twitter'dan açıklamada bulunan Aktaş, “Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte; bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir. Türkiye, tamamlanmamış bir rüyadır. Bu rüyanın tahakkuku için; ahlak, adalet ve özgürlük sesinin yükselmesi için birbirimizle görüşeceğiz/görüşmeliyiz” ifadelerini paylaştı.