Kendisine yakın bir grubun yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken katıldığı bir toplantıda konuşan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'mutlak otorite sürdürülemez' dedi.

Adı bir süredir yeni parti çalışmaları ile anılan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, katıldığı D8 toplantısında "mutlak otorite"nin sürdürülemeyeceğini söyledi.

Abdullah Gül yaptığı konuşmada “Rahmetli Erbakan Hoca’mızı rahmetle anıyoruz. Bu teşkilat kurulurken adalet, eşitlik, diyalog, uzlaşı; gibi ulvi prensipler ve evrensel değerler vurgulanmıştır. Mutlak yönetimlerde, mutlak otoritenin sürdürülebilirliği mümkün değildir; mutlak hakimiyet sadece Allah’a mahsustur. Bugün üzülerek ifade etmek isterim ki bu kadar şey İslam dünyasını bitirmemiş gibi çok daha büyük bir savaş bulutları üzerimizde dolaşmaktadır” dedi.